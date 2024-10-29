Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangını 6. gününde kontrol altına alındı.

"ZORLU MÜCADELEMİZ BAŞARIYLA SONUÇLANDI"

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denizli'de sarp ve dağlık arazide devam eden yangına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelemiz başarıyla sonuçlandı. Yeşil vatan için fedakarca emek veren kahramanlarımıza, destekleriyle yanımızda olan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başta olmak üzere kurum amirlerimize, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve bizlerle tek yürek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."