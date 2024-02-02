Depremin simgesi oldu! Adıyaman'da saat 04.17'de takılı kaldı Adıyaman’da 6 Şubat depremi sırasında duran Saat Kulesi'ndeki saat, bir yıldır 04.17’yi gösteriyor..

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İHA

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Asrın Felaketi'ni yaşadı..

Yaklaşık 1 yıl önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti..

Acıların taze olduğu bölgede yaralar sarılmaya devam ederken, deprem bölgesindeki birçok nokta felaketin sembolleri haline geldi.

O noktalardan biri Adıyaman'daki Saat Kulesi oldu.

Adıyaman'daki Saat Kulesi'nde 6 Şubat depreminin meydana geldiği 04.17’de zaman durdu.

Saat onarılmadı

Vatandaşların talebi doğrultusunda belediye kararı ile saatler onarılmadı ve 04.17’de bırakıldı.

Saat Kulesi yeniden boyanarak Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı’nda belediye ekipleri tarafından kavşağa çam, gül ve çeşitli süs bitkileri dikilip, peyzaj çalışması yapıldı.

Bir yıldır aynı zaman dilimini gösteren Saat Kulesi, depremin simgesi oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)