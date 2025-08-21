Deterjan yok, şampuan yok: Araba koltuklarını tertemiz yapan yöntem

Araç sahipleri, otomobillerinin içini temiz ve düzenli tutmak için artık pahalı temizlik ürünlerine veya sert kimyasallara başvurmak zorunda değil.

Son dönemde, evde kolayca hazırlanan ve araç döşemesine zarar vermeyen basit yöntemler, sürücüler arasında hızla popülerleşiyor.

Bu yöntemler, hem koltuk kumaşı hem de sünger dolgu üzerinde güvenle kullanılabiliyor ve aracın içini tertemiz hale getiriyor. Üstelik uygulaması son derece pratik ve ekonomik.

Otomobil bakım uzmanları, özellikle yoğun kullanım nedeniyle kirlenen koltuklar ve döşemeler için bu tür ev yapımı temizleme yöntemlerinin hem çevre dostu hem de ekonomik bir alternatif olduğunu belirtiyor.

Sürücüler, sosyal medyada paylaşılan bu pratik tariflerle araç içi temizliği daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyor, aynı zamanda maliyetten de tasarruf ediyor.

ARAÇ KOLTUKLARINDA KİRDEN ESER KALMIYOR

Uzmanlar, beyaz sirke ve kabartma tozu karışımının hem etkili hem de ekonomik bir çözüm olduğunu belirtiyor.

Kabartma tozu, doğal bir temizleyici olarak kirleri giderirken kokuları nötralize ediyor; sirke ise dezenfektan etkisiyle kahve, yiyecek ve diğer inatçı lekeleri çözüyor.