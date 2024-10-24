Dev kruvaziyerler Kuşadası Limanı’na demirledi

İHA

Akdeniz'in en hareketli limanlarından biri olan Kuşadası’na bu sabah Malta bayraklı Celebrity Silhouette, Hollanda Bayraklı Nieuw Statendam, Bahama Bayraklı Norwegian Dawn ve Seabourn Encore adlı kruvaziyer gemileri yanaştı..

4 GEMİ 8 BİN 524 TURİST GETİRDİ

Dört gemi ilçeye, büyük bölümü ABD’li ve Alman olan 8 bin 524 turist ile 3 bin 497 personel getirdi.

Gemiden inen yolcular, folklor gösterileri eşliğinde karşılandı.

Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında Efes ve Meryem Ana'ya gitmek üzere otobüslerle kentten ayrıldı. Kalan turistler ise ilçe merkezinde gezip, kafe ve restoranlarda oturdu.

ESNAF MEMNUN

Kuşadası’nda özellikle ekim ayının kruvaziyer sezonu açısından bereketli geçmesi, esnafın da yüzünü güldürdü.