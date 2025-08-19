Dev proje için düğmeye basıldı! 2 buçuk saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Türkiye’nin dört bir yanında devam eden ulaşım projeleri kapsamında Akdeniz sahilleri birbirine bağlanacak.

Türkiye’nin turizmde parlayan iki yıldızı olan Antalya ve Alanya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlarken, yoğun trafik ve uzun seyahat süreleri en büyük sorunlardan biri olarak öne çıkıyordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla temeli atılan Antalya-Alanya Otoyolu, bu soruna kökten çözüm getirmeyi hedefliyor.

Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre, 122 kilometre uzunluğundaki yeni otoyol sayesinde, bugün yaklaşık 2,5 saat süren yolculuk yalnızca 36 dakikaya iniyor.

ULAŞIM SÜRESİ KISALIYOR

Antalya-Alanya Otoyolu, bölgedeki turizm yoğunluğu ve artan nüfusun getirdiği trafik sorununa köklü bir çözüm sunacak. Toplam 122 kilometre uzunluğundaki projenin 84 kilometresi ana gövdeyi, 38 kilometresi ise bağlantı yollarını oluşturacak.

Dev projede 7 kavşak, 5 tünel, 16 viyadük ve 4 adet hizmet tesisi inşa edilecek. Bu kapsamlı altyapı çalışmaları, yolculuğu hem daha güvenli hem de daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni otoyolun yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda turizm ve tarımın kalbi olan bölgeyi ticaret ve kültürel etkileşim açısından da güçlendireceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, bu projenin insanları daha hızlı, güvenli ve modern bir geleceğe taşıyacağını vurguladı.

Otoyolun tasarım hızının ana gövde için saatte 140 km, bağlantı yolları için ise 110 km olarak planlandığı açıklandı.