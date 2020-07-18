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    Devlet Bahçeli Ayasofya yüzüğü yaptırdı

    Devlet Bahçeli Ayasofya yüzüğü yaptırdı

    MHP Lideri, Ayasofya'nın siluetinden esinlenilen yeni tasarım bir yüzük yaptırdı.
    • AA
    • 18.07.2020 - 16:19
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    Devlet Bahçeli Ayasofya yüzüğü yaptırdı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Ayasofya'nın siluetinden esinlenilen yeni tasarım bir yüzük yaptırdı.

    AYASOFYA'NIN SİLUETİ

    MHP'den yapılan açıklamada, "24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesinin açılış töreni öncesinde her zamanki gibi kendi tasarımı olan ve Ayasofya'nın siluetinden esinlenmiş yeni tasarım bir yüzük yaptırdı" ifadelerine yer verildi.

    Bahçeli'nin, açılış töreninden önce yüzüğünü takarak Ayasofya Camii'nin "hayırlara vesile olması" temennisinde bulunduğu belirtildi.

    Devlet Bahçeli Ayasofya yüzüğü yaptırdı #1

    Devlet Bahçeli Ayasofya yüzüğü yaptırdı #2

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