Devlet Bahçeli Ayasofya yüzüğü yaptırdı

MHP Lideri, Ayasofya'nın siluetinden esinlenilen yeni tasarım bir yüzük yaptırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Ayasofya'nın siluetinden esinlenilen yeni tasarım bir yüzük yaptırdı.

AYASOFYA'NIN SİLUETİ

MHP'den yapılan açıklamada, "24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesinin açılış töreni öncesinde her zamanki gibi kendi tasarımı olan ve Ayasofya'nın siluetinden esinlenmiş yeni tasarım bir yüzük yaptırdı" ifadelerine yer verildi.

Bahçeli'nin, açılış töreninden önce yüzüğünü takarak Ayasofya Camii'nin "hayırlara vesile olması" temennisinde bulunduğu belirtildi.