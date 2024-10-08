Aydın Didim'de kirli suyun denize boşaltıldığı ihbarına inceleme Aydın iline bağlı Didim Atık Su Arıtma Tesisi'nden denize kirli su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Didim Atık Su Arıtma Tesisi'nden denize kirli su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeden su numunesi aldı.

Tesisteki kirli suyun arıtılmadan Fener Koyu'nda denize boşaltıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatıldı.

Bölgeden numune alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çıkacak sonuçları analiz edecek.

DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Ayrıca, balıkçıların da oltayla balık avladığı kısımda deniz suyunun kahverengiye büründüğü görüldü.

"ARITMA TESİSİ CHP YÖNETİMİNDEKİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE AİT"

Öte yandan AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer de konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tuncer, şu ifadeleri kullandı:

Burası Türkiye'nin önemli turizm ilçelerinden Didim. Denizin eşsiz mavisini kanalizasyon pisliği ile zehirleyen bu sözde arıtma tesisi de CHP yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait. İzmir Körfezi'ni mahveden, zehirleyen CHP yönetiminin Aydın versiyonu. Klasik bir CHP performansı. İşine gelince gerçekleri çarpıt, işine gelince sorumluluk alanındaki kepazeliklere sessiz kal.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)