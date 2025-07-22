Dikkat: Önümüzdeki 72 saat zor geçecek! "Şakası yok"

Türkiye, adeta kavruluyor...

Yurdun büyük bir bölümünde bugün sıcaklık rekor seviyelere ulaşacak.

Afrika’dan ve Basra'dan gelen çöl sıcaklarının etkisiyle termometreler 40 dereceyi bulacak.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Hava tahminleri paylaşımları yapan Hava Forum ise sosyal medya hesabından hava sıcaklığıyla ilgili uyarı yayımladı.

Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verdi:

"Zorlu bir 72 saate giriyoruz bu işin şakası yok! Özellikle kalp hastaları ve yaşlılar çok dikkat! Birçok şehrimiz Arabistan’dan sıcak olacak! Dikkatli olalım… 11:00-17:00 arası güneşe ve mümkünse dışarı çıkmayın. Susamayı beklemeyin, en az 3 litre su tüketin. Ağır eforlardan kaçının. Beyaz/krem renkli ve keten bol kıyafetler tercih edin."