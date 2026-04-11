Havada panik anları: Üçüncü denemede başarıyla iniş yaptı

İstanbul'dan öğle saatlerinde havalanan uçak, Van hava sahasına girdiği sırada olumsuz hava ile karşılaştı.

TEKERLER YERE DEĞDİ, YOLCULAR ALKIŞLADI

Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle uçağın pilotu, iki kez pisti pas geçme kararı aldı.

Van semalarında bir süre tur atan ve güvenli irtifayı koruyan uçak, fırtınanın etkisini sürdürmesine rağmen pilotun üçüncü denemesiyle güvenli iniş yaptı.

Uçağın başarıyla piste inmesi, yolcular tarafından alkışlarla karşılandı.

"ÜÇÜNCÜ DENEMEDE TEKERLER YERE DEĞDİ"

Uçakta bulunan yolculardan Behice Doğan, pilotun sergilediği profesyonelliğe dikkat çekerek şöyle dedi:

"Havada büyük bir endişe yaşadık, ancak pilotumuzun kontrolü ve soğukkanlılığı bize güven verdi. Üçüncü denemede tekerler yere değdiğinde hepimiz derin bir nefes aldık. Bu başarıyı uçak içerisinde hep beraber alkışlayarak kutladık, ekibe minnettarız"

Güvenli inişin ardından yolcular uçaktan tahliye edilirken, uçuş ekibinin profesyonel manevraları takdir topladı.