Ordu'da feci kaza: Öğretmen ve babası hayatını kaybetti

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, baba ve öğretmen kızı hayatını kaybetti.
Ordu'da Kabadüz ilçesinde Dişkaya mevkiind Aybastı Alacalar Şehit Yener Şahin İlkokulu öğretmeni Esra Şentürk'ün (35) kullandığı 52 AGZ 997 plakalı otomobil yamaçtan yuvarlandı.
BABA VE KIZI CAN VERDİ
Kazada, sürücü ve babası Kadem Şentürk (65) hayatını kaybetti.
Baba ve kızının cenazeleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
