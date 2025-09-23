Dikkat testi: 8’lerin arasındaki 9 sayısını bulan, testi geçiyor

Optik illüzyonlar, beynimizin görsel bilgiyi işleme biçimini gözler önüne seren eğlenceli ama bir o kadar da düşündürücü testlerdir.

Renk, ışık, gölge ve desenlerin yarattığı bu yanılsamalar, aslında gözlerimizden gelen bilgilerin beynimizde nasıl yorumlandığını ortaya çıkarır.

Uzmanlara göre, bir görüntüde bilgi eksikliği olduğunda beynimiz boşlukları doldurmak için geçmiş deneyimlere ve varsayımlara başvurur. Bu nedenle gördüğümüz şey her zaman gerçekliğin birebir yansıması olmayabilir.

Sizce gözlem yeteneğiniz ne kadar güçlü? 8 saniye içinde bu testi çözebilir misiniz?

Yukarıdaki optik illüzyon testinde, onlarca 8 rakamının arasına gizlenmiş farklı bir sayı bulunuyor.

Katılımcılardan bu sayıyı yalnızca 8 saniye içinde tespit etmeleri isteniyor.

Yukarıdan aşağıya ve yan yana görüntüye bakın. Satır satır veya sütun sütun tarayın.

Hala sayıyı arıyorsanız, zamanı doldu! Cevabı görmek için aşağı kaydırın.