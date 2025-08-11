Dikkat testi: Resimdeki 4. kediyi bulan, zekasını kanıtlıyor

Günlük hayatta gördüğümüz her şey, aslında beynimizin gözlerden gelen verileri yorumlama biçiminin bir sonucu.

Ancak optik yanılsamalar, bu yorumlama sürecini adeta altüst ediyor. Işık, renk, desen, derinlik ve perspektif gibi unsurların zekice kullanılmasıyla ortaya çıkan bu görsel fenomenler, kimi zaman hareket ediyor gibi görünen görüntüler, kimi zaman ise boyut algımızı bozan şekiller olarak karşımıza çıkıyor.

Psikologlar ve sinirbilimciler, optik yanılsamaları insan algısının sınırlarını anlamak için önemli bir araştırma aracı olarak değerlendiriyor.

Sanatçılar ve tasarımcılar ise bu etkiyi, ilgi çekici ve şaşırtıcı görsel deneyimler yaratmak için kullanıyor.

Görsel zekanızı test etmek ister misiniz?

Yukarıdaki orman sahnesinde 3 tane kedi görünüyor. Ancak gizlenen bir kedi daha var.

Göreviniz dördüncü kediyi 7 saniye içinde bulmak.

Bulamayanlar için aşağıda cevabı verdik: