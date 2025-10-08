Direksiyon başında sakın yapmayın: 5.000 lira cezası var

Önceki yasama döneminde sunulan Karayolları Trafik Kanunu değişiklik teklifi, yeniden Meclis Genel Kurulu’nun gündemine geliyor.
Düzenleme, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere uygulanan para cezalarının artırılmasını öngörüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni düzenlemenin temel amacının “trafikte sıfır can kaybı” olduğunu vurguladı.
Trafikte bunu yapan sürücüler 5.000 lira ceza ödeyecek. Tekrarlanması durumunda ehliyetine el konulacak.
CEZASI 5.000 TL OLACAK
Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, yeni düzenlemeyle birlikte direksiyon başında telefon kullananlara ilk ihlalde 5.000 TL, ikinci kez aynı hatayı yapanlara ise 10.000 TL para cezası kesilecek.
Kurala üçüncü kez uymayan sürücülerin ise ehliyetine 30 gün süreyle el konulacak.