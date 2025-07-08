Dışişleri Bakanlığı'ndan, Fransa'nın Türkiye açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hukuk devleti ilkesi çerçevesinde, tüm vatandaşları için adil ve tarafsız yargı süreçlerini güvence altına aldığı aktarılarak söz konusu adli işlemlerin, Türk Anayasası ve mevzuatı doğrultusunda, bağımsız yargı organları tarafından yürütüldüğü belirtildi.

"BAHSE KONU AÇIKLAMANIN ÇİFTE STANDART İÇERDİĞİ AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR"

Fransa'ya, Türkiye'nin iç hukukuna ve yargı bağımsızlığına saygı göstermesi, diğer ülkelere yönelik siyasi içerikli açıklamalardan kaçınması ve kendi iç meselelerine odaklanmasının tavsiye edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fransa’da ana muhalefet liderinin yargı kararıyla hapis cezasına çarptırılarak seçimlere katılmasının yasaklandığı ve bazı belediye başkanlarına yönelik davaların sürdüğü dikkate alındığında, bahse konu açıklamanın çifte standart içerdiği açıkça görülmektedir."

Açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 7 Temmuz'da yapılan ve ülkemizde devam eden yargı süreçlerine müdahale niteliği taşıyan açıklamayı kesin bir dille reddediyoruz." ifadesine yer verildi.