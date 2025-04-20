Dışişleri Bakanlığı'ndan Rümeysa Öztürk açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'le ilgili bir açıklama yayımladı.

"ÖZTÜRK HAKKINDA İKİ ADLİ SÜREÇ BULUNMAKTADIR"

Öztürk'le ilgili gelişmelerin ilk günden bu yana yakından takip edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Vatandaşımız, ABD’nin iç politikasındaki gelişmeler sonucu ortaya çıkan ve binlerce yabancı öğrenciyi ilgilendiren hukuki bir sürecin sembol isimlerinden biridir. Konuyla ilgili süreç, vatandaşımızın ve ailesinin tercihleri doğrultusunda kişisel haklara saygı çerçevesinde yürütülmektedir.



Diğer taraftan, yurt dışında zor durumda kalan tüm vatandaşlarımıza sunulan konsolosluk desteği Sayın Öztürk’e de ilk günden itibaren sağlanmıştır. Houston Başkonsolosumuz vatandaşımızı Louisiana eyaletinde çeşitli kereler ziyaret etmiş, Boston Başkonsolosumuz da Sayın Öztürk’le çevrim içi bir görüşme yapmıştır.



Kamuoyunu kasıtlı biçimde yanıltmayı amaçlayan ve vatandaşımızın içinde bulunduğu durumu siyasete alet etmeyi hedefleyen bazı açıklamalarda yer alan iddialardan farklı olarak, Sayın Öztürk hakkında iki adli süreç bulunmaktadır.

"BAKANLIĞIMIZIN TÜM İMKANLARI KULLANILARAK YAKINDAN TAKİP EDİLECEK VE GEREKLİ DESTEK SAĞLANACAKTIR"

Vatandaşımız hakkındaki ilk adli süreç, Louisiana'da devam eden göçmenlik davasıdır. 16 Nisan’da yapılan ve Houston Başkonsolosluğumuzca takip edilen duruşmada vatandaşımızın vizesinin ABD makamlarınca iptali hususunun hukuka uygunluğu ele alınmaktadır. Bu konudaki kararın 1 Mayıs’ta açıklanması öngörülmektedir. Sayın Öztürk’ün anılan tarihe kadar kefaletle serbest bırakılması talebi Mahkeme tarafından reddedilmiştir.



İkinci süreç ise Sayın Öztürk’ün gözaltına alınmasına itiraza ilişkindir. Konunun ele alındığı Vermont eyaletindeki mahkeme,14 Nisan’da gerçekleşen ve Boston Başkonsolosluğumuzca takip edilen duruşmada karar 18 Nisan’da açıklanmıştır. Mahkeme, itirazı inceleme yetkisinin Vermont eyaletinde olduğuna hükmetmiş ve Sayın Öztürk’ün 1 Mayıs’a kadar Vermont’a nakledilmesini emretmiştir. Vatandaşımızın kefaletle serbest bırakılma talebinin bu Mahkeme tarafından 9 Mayıs’ta ele alınması planlanmaktadır.



Her iki hukuki süreç, bundan sonra da Bakanlığımızın tüm imkanları kullanılarak yakından takip edilecek ve gerekli destek sağlanacaktır."

RÜMEYSA ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını belirtmişti.