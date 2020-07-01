Dışişleri'nden AB'ye seyahat yasağını düzeltin çağrısı

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, listede Türkiye'nin yer almayışından duyulan hayal kırıklığını dile getirdi.

Koronavirüs nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB), 1 Temmuz'dan itibaren 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı.

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere seyahat kısıtlamaları sürecek. Ankara, Brüksel'in kararını düzeltmesini bekliyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB'nin zorunlu olmayan seyahat kısıtlamasının kaldırılması için aldığı tavsiye kararında yer verilen listede Türkiye'nin bulunmamasından hayal kırıklığı duyulduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'YE YER VERİLMEYİŞİNDEN HAYAL KIRIKLIĞI DUYUYORUZ"

Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği cevapta, "AB'ye zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasının tavsiye edildiği üçüncü ülkelere dair kabul edilen listede Türkiye’ye yer verilmemiş olmasından hayal kırıklığı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"BU BAŞARININ DİKKATE ALINMASI GEREKİRDİ"

Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı önlemler, yaptığı çalışmalar ve başarısının ortada olduğunu vurgulayan Aksoy, "Başta Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplum tarafından örnek gösterilen bu başarının dikkate alınması ve kararın objektif kriterler temelinde verilmesi gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Aksoy, Türkiye'nin salgın süresince uluslararası toplumla örnek bir dayanışma sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Salgın çerçevesinde Avrupa kurumlarıyla tam ve şeffaf bilgi paylaşımına ve iş birliğine devam edecektir. Vatandaşlarımıza yönelik seyahat kısıtlaması konusunda yapılan bu yanlışlığın, en kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz."

AB Konseyi, üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat kısıtlamalarında değişiklik yapılması yönünde tavsiye kararı almıştı.

AB, SINIRLARINI AÇTI

Buna göre, salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan dış sınırlar, AB ülkelerine yakın koronavirüs verilerine sahip olduğu belirlenen Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a 1 Temmuz'dan itibaren açıldı.

Çin'e ise mütekabiliyet gereği, AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde kısıtlama uygulanmayacak.