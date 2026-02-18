Diyanet açıkladı: İşte oruç bozan durumlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayının manevi huzuru tüm Türkiye'yi sarıyor.

İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaşın zihnindeki sorular yanıt buluyor.

Ramazan ayı boyunca en çok sorulan 'Orucu ne bozar?' sorularına son noktayı koydu.

İşte Diyanet’e göre orucu bozan durumlar:

HANGİ DURUMLAR ORUCU BOZAR?

Oruç ibadetinin temelinde, belirli süre boyunca yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durarak nefsi terbiye etmek yer alıyor.

Dini kaynaklara göre, oruçlu iken bu kapsamda değerlendirilen her türlü davranış, orucun bozulmasına neden oluyor.

Yeme ve içme yasağı, yalnızca gıdalarla sınırlı kalmayıp, alışkanlık haline gelen ve keyif veren maddeleri de içine alıyor. Bu nedenle sigara, nargile ve benzeri tütün ürünlerinin yanı sıra uyuşturucu maddeler ile bağımlılık oluşturan her türlü ürün, oruç sırasında yasak kapsamına giriyor.