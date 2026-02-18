Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? İşte Diyanet’in cevabı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelmesiyle birlikte milyonlarca müslüman ilk sahur heyecanını yaşıyor.

İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar, "Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?" ve "Sahur yapmadan niyet etmek geçerli mi?" sorularına yanıt arıyor.

İşte sahurun önemi ve Diyanet’in açıklamaları:

SAHUR YAPMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet’e göre, sahur, orucun temel bir şartı olmadığı için, sahur yapmadan tutulan oruçlar da geçerli kabul ediliyor. Akşamdan verilen niyet, sahur yapılamasa dahi orucun geçerli olması için yeterlidir.

Ancak sahurun hem fiziksel güç kazanmak hem de ibadetin feyzinden yararlanmak adına önemi büyük.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), "Sahur yapın, zira sahurda bolluk ve bereket vardır" buyurarak müminleri bu mübarek vakti değerlendirmeye teşvik etmiştir.

Sünnetten mahrum kalmamak adına bir yudum su ile dahi olsa sahur bereketine ortak olunması tavsiye ediliyor.