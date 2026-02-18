Abone ol: Google News

Kayseri'de 14 yaşındaki çocuk yerdeki Türk bayrağını koşarak aldı

Kayseri'de 14 yaşındaki çocuk, kaldırımda ilerlerken yerde gördüğü Türk bayrağını koşarak alıp yerden alıp öptü.

Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 18:33
  • Kayseri'de 14 yaşındaki bir çocuk, yerde gördüğü Türk bayrağını koşarak aldı.
  • Bayrağı öpüp katlayan çocuk, yoluna devam etti.
  • O anları gören motosikletli bir kişi, davranışı için çocuğu tebrik etti.

Kayseri'de yürekleri ısıtan bir olay yaşandı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde 14 yaşındaki çocuk, kaldırımda gördüğü Türk bayrağını koşarak yerinden kaldırdı.

KATLAYIP ÖPTÜ

Daha sonrasında bayrağı katlayan çocuk, öperek ilerlemeye devam etti.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

O anları gören motosikletli Ersin Çampınar'ın, gencin yanına giderek, "Helal olsun sana çocuk, tüylerim diken diken oldu. Ne yapıyorsun ağabeyim" dediği, çocuğun ise "Bayrağı yerde gördüm. Gönlüm el vermedi" yanıtını verdiği kask kamerasına yansıdı. 

