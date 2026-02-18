Kayseri'de 14 yaşındaki çocuk yerdeki Türk bayrağını koşarak aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri'de yürekleri ısıtan bir olay yaşandı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde 14 yaşındaki çocuk, kaldırımda gördüğü Türk bayrağını koşarak yerinden kaldırdı.

KATLAYIP ÖPTÜ

Daha sonrasında bayrağı katlayan çocuk, öperek ilerlemeye devam etti.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

O anları gören motosikletli Ersin Çampınar'ın, gencin yanına giderek, "Helal olsun sana çocuk, tüylerim diken diken oldu. Ne yapıyorsun ağabeyim" dediği, çocuğun ise "Bayrağı yerde gördüm. Gönlüm el vermedi" yanıtını verdiği kask kamerasına yansıdı.