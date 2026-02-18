İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un trafik çilesi her geçen gün artıyor..

Kentte mesainin bitmesiyle hem Avrupa hem de Anadolu yakasının ana arter, cadde ve ara yollarda yoğun trafik yoğunluğu oluştu.

YOĞUNLUK YÜZDE 90 OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yoğunluk Avrupa Yakası’nda yüzde 90, Anadolu Yakası’nda yüzde 89, İstanbul genelinde ise yüzde 90 oldu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Göztepe Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görülürken, oluşan trafik yoğunluğu dronla havadan görüntülendi.