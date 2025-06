Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta vakfe duası yaptı.

Erbaş, bu yıl da Arafat'ta bulundukları için Allah'a şükrederek, dualarının kabul edilmesini diledi.

"ALLAH'IM ARAFAK MEYDANINDAN AYRILMADAN BAĞIŞLA BİZİ"

Arafat Meydanı'nda 14 asır önce Hz. Muhammed'in vakfe yapıp, hutbe okuyup, dua ettiği gibi aynı iman ve aynı heyecanla vakfe yapıp dua ettiklerini belirten Erbaş, sonsuz rahmetiyle Arafat dağında huzuruna kabul ettiği için Allah'a hamdetti.

Hamt, şükür ve dualarının kabul olması dileğinde bulunan Erbaş, şöyle konuştu:

"PEYGAMBERLERİN YOLUNDAN YÜRÜMEYİ BİZLERE NASİP EYLE"

Erbaş, arife günü Arafat'ta dua için bir araya geldiklerini hatırlatarak, alemlere rahmet olarak gönderilen, güzel ahlakıyla insanlığa örnek kılınan Hazreti Muhammed'e sonsuz salat ve selam etti.

Mübarek beldede nice hatıralar bırakan Hz. Adem'e, Hz. İbrahim'e, Hz. İsmail'e, Hz. Havva ve Hz. Hacer'e ve bütün peygamberlere sayısız salat ve selam ettiklerini dile getiren Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

Kur'an-ı Kerim'de "Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin." buyrulduğunu aktaran Erbaş, genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla hep birlikte af dilediklerini kaydetti.

Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, bencillikten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, her türlü haksız kazançtan, afetlerden, musibetlerden, hastalıklardan, zarar ve ziyandan Allah'a sığındıklarını belirten Erbaş, Allah'ın sonsuz merhametine sığındıklarını dile getirdi.

"KARDEŞLİĞİMİZİ BOZACAK DÜŞMANLARDAN DEVLETİMİZİ HALAS EYLE"

Ali Erbaş, duasına şöyle devam etti:

Asırlardır yüce dinimiz İslam'ın yolunda olan, her türlü kötülüğün, haksızlık ve zulmün karşısında duran aziz milletimizi, bin yıldır mazlumların, muhacirlerin, gariplerin, yetim ve kimsesizlerin yurdu olan vatanımızı ilelebet payidar eyle Allah'ım. Milletimizin bekasını sarsacak, huzur ve kardeşliğimizi bozacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan bizi ve devletimizi halas eyle Allah'ım. Varlığımıza, birliğimize, vatanımıza, istiklal ve istikbalimize kastedenlere fırsat verme. Zalimlerin, hainlerin, kafirlerin, münafıkların kurdukları tuzakları kendi başlarına makus eyle Allah'ım. Onların hile ve düşmanlıkları karşısında bizlere feraset, basiret ve dirayet ver Allah'ım.

"TOPRAKLARIMIZI RAHMETİNLE, BEREKETİNLE ABAD EYLE"

Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim ve baki eyle. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan, ayrılığa düşüp güçsüz kalmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabb'i, izzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harim-i ismetimizi düşmanlarımıza çiğnetme. İnancımızın sembolü mabetlerimizi, camilerimizi, mescitlerimizi, hürriyetimizin nişanesi ezanlarımızı, mazlumların umudu şanlı bayrağımızı ilelebet kaim eyle Allah'ım. Din, iman ve mukaddesat uğrunda en aziz varlıklarını feda eden şehitlerimizi rahmetine gark eyle, gazilerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler nasip eyle Allah'ım.



Peygamber ocağı kahraman ordumuzu, askerimizi, polisimizi, bütün güvenlik güçlerimizi, havada, karada, denizde her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Ülkemizi ve bütün İslam beldelerini her türlü afetten muhafaza eyle. Topraklarımızı rahmetinle, bereketinle abad eyle Allah'ım.