Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın eşiyle ilgili hac iddiasına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ın hac ibadetini VIP kontenjanından gerçekleştirdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kamuoyuna yapılan bilgilendirmede, Ali Erbaş ve eşinin Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın davetlisi olarak kutsal topraklara gittikleri belirtildi.

"VIP KONTENJANI İDDİASI YALANDIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: