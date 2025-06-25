Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın eşiyle ilgili hac iddiasına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ın hac ibadetini VIP kontenjanından gerçekleştirdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kamuoyuna yapılan bilgilendirmede, Ali Erbaş ve eşinin Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın davetlisi olarak kutsal topraklara gittikleri belirtildi.
"VIP KONTENJANI İDDİASI YALANDIR"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı medya mecralarında, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş'ın VIP kontenjanından hacca gittiğine ilişkin çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Diyanet İşleri Başkanımızın eşi Seher Erbaş'ın VIP kontenjanından hacca gittiği haberi tamamen yalandır. Sayın Başkanımız ve eşi, hacılarımızın kontenjanını kullanmadan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından davet edilmişler ve Bakanlığın gönderdiği özel hac vizesiyle hacca gitmişlerdir.