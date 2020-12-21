Dağa kaçırılan çocuklarının kurtarılması için Diyarbakır HDP İl Binası önünde eylem yapan annelerin tek isteği, bir an önce evlatlarına kavuşmak.

Diyarbakır anneleri, 476 gündür HDP İl Binası önünde dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutuyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, aylardır devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, kızı Songül için aylardır eylemde olduğunu ve evlatlarının HDP il binasından dağa götürüldüğünü söyledi.

"ONLAR, KANDİL'İN MİLLETVEKİLİ"

HDP'nin, çağrılarına kayıtsız kaldığını ve onları görmezden geldiğini aktaran Akkuş, "Onlar Kürt milletvekili değil, Kandil'in milletvekili. Onlardan ne beklersin. Bizim çocuğumuzu onlar götürdü. Benim kızımı onlar kaydetti ve götürdü. Bizden ne istiyorlar. Bizim çocuklarımızı versinler." dedi.

"ELİNİZDEN KALEM ALIP, SİLAH VERDİLER"

Dağa götürülen çocuklara da çağrıda bulunan Akkuş, "Gelin teslim olun, devlet sizlere ceza vermiyor. Ananıza, babanıza sizi veriyor. Elinizden kaleminizi alıp silah verdiler. Sizi devlete karşı kullanıyorlar. Annenize, babanıza, devletinize düşman ettiler. Orası sizin yeriniz değil." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmayı bekliyor ViDEO

EVLATLARI GELMEDEN, EYLEMLERİ BİTMEYECEK

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşma ümidiyle Ağrı'dan gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe de kendi çocuğu ve diğer ailelerin evlatlarını almadan eylemlerini sonlandırmayacaklarını vurguladı.

"GEL, DEVLETİN ŞEFKATLİ KOLLARINA TESLİM OL"

HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe bırakmış olması durumunda olayların bu aşamaya gelmeyeceğini dile getiren Gökçe, "HDP, PKK'yı savunuyor. Bizim çocuklarımızı toplayıp dağa götürüyor. Oğluma da her zaman için sesleniyorum, 'gel devletin şefkatli kollarına teslim ol. Bu çocuklar geldi ve hiçbiri ceza almadı. Sizi ceza var diye kandırıyorlar." diye konuştu.