Diyarbakır anneleri Ramazan'a evlatlarının yolunu gözleyerek giriyor Diyarbakır anneleri, evlerinden kandırılarak ya da kaçırılarak terör örgütüne hizmet için dağa çıkartılan evlatlarını geri istiyor. Bu uğurda HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın önünde çadır kurarak bekleyen annelerin tek umudu evlatlarına sağ salim kavuşabilmek.

İHA

Diyarbakır'da evlatlarının yolunu bekleyen aileler, bu Ramazan'a da buruk ama bir o kadar da umutlu girmeye hazırlanıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM'i sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 5’inci yılında da aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır anne ve babaları, Ramazan ayına evlatlarının yolunu gözleyerek giriyor.

Ramazan ayına buruk giren aileler, evlatlarının yolunu gözlerken, teslim olmaları için çağrıda bulunuyor.

10 Ramazandır oğlundan ayrı

Annelerden Sevgi Çağmar, oğlu Yavuz için burada olduğunu, 10 Ramazan ayını oğlundan ayrı geçirdiğini söyledi.

Nöbeti Ramazan'da da bırakmayacak

Ramazan’da da çadırda nöbette olacaklarını belirten anne Çağmar, “Oğlum gelene kadar buradayım. Oğlum, beni görüyorsan, duyuyorsan gel. Seni burada bekliyorum.” dedi.

"Bu Ramazan’da da oğlumu bekliyorum”

Oğlu Bayram için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman ise bugüne kadar 7 Ramazan ayı evladını beklediğini ifade ederek, “Ramazan ayımız, bayramlarımız, özel günlerimiz yok artık. Bu Ramazan’da da oğlumu bekliyorum” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)