Diyarbakır merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli tutuklandı

İHA

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda; liderliğini Ş.T'nin yaptığı silahlı organize suç örgütünün, kent genelinde "uyuşturucu ticareti", "tasarlayarak adam öldürme", "nitelikli yağma", "6136 SKM, kasten yaralama ve tefecilik" suçlarına karıştığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON: 32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan çalışmalar doğrultusunda Diyarbakır merkez ve Lice ilçesi ile birlikte İstanbul, Ankara, Antalya ve Karabük illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilip 32 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon neticesinde; 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet yivsiz av tüfeği, çok sayıda farklı çaplarda fişek, 5,6 kilo esrar maddesi ve 5 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan 19 şüpheli tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.