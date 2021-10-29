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    Diyarbakır'da 29 Ekim coşkusu

    Cumhuriyetin 98'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 160 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla Diyarbakır'da fener alayı düzenlendi.
    • DHA
    • 29.10.2021 - 00:27
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    Diyarbakır'da 29 Ekim coşkusu

    Diyarbakır'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kent geneline yayılan etkinliklerle kutlanıyor.

    160 METRE UZUNLUĞUNDAKİ TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI

    Kayapınar ilçesinde Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, ilçe kaymakamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katıldığı fener alayında 160 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Park 75’ten Kent Meydanı’na kadar ellerde meşalelerle yürüyüş yapıldı.

    Kent Meydanı’nda Büyükşehir Belediyesi sanatçıları, sevilen şarkılarla meydanı dolduranları coşturdu. Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekiler, konserin ardından vatandaşlarla birlikte halay çekti.

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    "YAŞASIN MİLLET, YAŞASIN CUMHURİYET SLOGANI ÇOK GÜZELDİ"

    Vali Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Yaşasın millet, yaşasın Cumhuriyet sloganı çok güzeldi. Cumhuriyet'i 98 yıldır gözümüz gibi koruyoruz. İnşallah ilelebet de koruyacağız" dedi.

    Ergani ilçesinde de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, vatandaşlarla birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla Yenişehir Caddesi’nde yürüdü. Evlerindeki vatandaşlar da balkonlardan alkışlayarak, yürüyüşe destek verdi.

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