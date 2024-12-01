Diyarbakır'da 674 depremzede yeni evlerine kavuştu

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yapımı tamamlanan afet konutlarının teslimine devam ediliyor.

Diyarbakır’ın Hazro ilçesindeki "Yeniden Daha Güçlü Anadolu 155 Bin Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'tan video konferans sistemi üzerinden katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende 674 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

"GELECEK YIL DEPREM BÖLGEMİZİN TAMAMINDA İSE 452 BİN 983 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ İNŞA ETMİŞ OLACAĞIZ"

Törende video konferans üzerinden vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi:

”Kahramanmaraş'ımızda 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Hatay'ımızda 5 bin 900, Malatya'mızda 2 bin 313, Adıyaman'ımızda 6 bin 912, Gaziantep'imizde 257, Diyarbakır'ımızda 674, Adana'mızda 668, Şanlıurfa'mızda 2 bin 929, Elazığ'ımızda bin 407 ve Kahramanmaraş'ımızda 3 bin 499 olmak üzere toplamda 24 bin 559 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. 2024 sonuna kadar 39 bin 136'sı Maraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek. Gelecek yıl deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 983 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız”