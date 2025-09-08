Diyarbakır'da 68 yıllık tapu davası: 44 bin 345 metrekare 100 mirasçıya pay edildi

Diyarbakır Kadastro Mahkemesi, Adem Karahan ve Mehmet Nezir Alaylı’nın mirasçıları arasında süregelen 68 yıllık arazi davasında kararını verdi. Davaya konu olan arazi, Yenişehir ilçesi kırsal Dikentepe Mahallesi’nde bulunuyor ve toplam alanı 44 bin 500 metrekare olarak kayıtlara geçmişti.

BİLİRKİŞİ VE TANIK İNCELEMELERİYLE KARAR

Mahkeme, yıllar boyunca yapılan bilirkişi raporları, keşifler ve tanık dinlemeleri sonucunda araziyi farklı bölümlere ayırdı. Fen bilirkişisinin 17 Mart 2025 tarihli raporuna göre, parselin gerçek büyüklüğü 44 bin 345 metrekare olarak tespit edildi.

ARAZİ PAYLAŞTIRMASI

14 bin 704 metrekarelik kısım, vergi kaydı kapsamında bırakıldı.

21 bin 128,55 metrekarelik kısım, Adem Karahan’ın 76 mirasçısına zilyetlik yoluyla tescil edildi.

8 bin 512,86 metrekarelik kısım ise Mehmet Nezir Alaylı’nın 24 mirasçısı arasında farklı oranlarda paylaştırıldı.

TAPU İŞLEMLERİ VE İSTİNAF HAKKI

Mahkemenin gerekçeli kararında, kararın kesinleşmesinin ardından dosyanın Yenişehir Tapu Müdürlüğü’ne gönderileceği belirtildi. Taraflar, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusunda bulunabilecek.