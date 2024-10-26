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DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremde ağır hasar görerek boşaltılan Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki 7 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.