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    Diyarbakır'da ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın, KADES ile kurtuldu

    Diyarbakır'da ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan eşi tarafından bıçaklanan G.M.'nin yardımına KADES ekipleri koştu.
    • 25.11.2022 - 12:15
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    Diyarbakır'da ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın, KADES ile kurtuldu

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi’nde yaşayan G.M., sabah saatlerinde gelen, 3 aydır ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan eşi A.M. tarafından oturduğu binanın 3’üncü katındaki dairenin kapısında bıçaklandı.

    Panikle aşağı kattaki komşusuna sığınan G.M., hemen telefonundan KADES butonuna bastı.

    Bunun üzerine A.M., kaçarken, olay yerine yönlendirilen en yakın ekip ise 1 dakikada binaya geldi.

    Sağlık durumu iyi

    DHA'nın haberine göre, yüzünde kesikler bulunan ve hastaneye kaldırılan G.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.M.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Diyarbakır da ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın, KADES ile kurtuldu #1

    Diyarbakır da ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın, KADES ile kurtuldu #2

    Diyarbakır da ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın, KADES ile kurtuldu #3

    Diyarbakır da ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın, KADES ile kurtuldu #4

    Diyarbakır da ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın, KADES ile kurtuldu #5

    Diyarbakır da ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın, KADES ile kurtuldu #6


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