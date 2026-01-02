Abone ol: Google News

Diyarbakır'da bir ahırın çatısının çökme anı kamerada

Kayapınar ilçesinde bir ahırda çatının çökmesi sonucu meydana gelen kazada 4 inek yaralandı. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 02.01.2026 17:18
  • Diyarbakır Kayapınar'da bir ahırın çatısı kar birikintisi nedeniyle çöktü.
  • Olayda 4 inek yaralandı ve çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
  • Görüntülerde, hayvanların kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde korkutan bir kaza meydana geldi.

Kentte etkili olan yağış sonrası üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü.

Ahırda bulunan 4 inek yaralandı.

ÇÖKME ANI KAMERADA 

Çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çatının çöktüğü, ahırdaki hayvanların kaçmaya çalıştıkları yer aldı.

İç Haber Haberleri