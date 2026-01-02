Diyarbakır'da bir ahırın çatısının çökme anı kamerada

- Diyarbakır Kayapınar'da bir ahırın çatısı kar birikintisi nedeniyle çöktü.
- Olayda 4 inek yaralandı ve çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
- Görüntülerde, hayvanların kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde korkutan bir kaza meydana geldi.
Kentte etkili olan yağış sonrası üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü.
Ahırda bulunan 4 inek yaralandı.
ÇÖKME ANI KAMERADA
Çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, çatının çöktüğü, ahırdaki hayvanların kaçmaya çalıştıkları yer aldı.