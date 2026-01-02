Starbucks’tan Türkiye fiyatlarına zam: İşte en ucuz kahve fiyatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yılın başlamasıyla birlikte fiyat artışları gündemdeki yerini korurken, Starbucks’tan da dikkat çeken bir zam hamlesi geldi.

Küresel kahve zinciri, Türkiye genelinde ürün fiyatlarını ortalama yüzde 30 oranında artırma kararı aldı.

Güncellenen fiyatlar ocak ayı itibarıyla mağazalarda uygulanmaya başlandı.

Starbucks en son Haziran ayında yaklaşık yüzde 15’lik bir zam yapmıştı.

İşte zamdan sonra en ucuz kahve fiyatı:

YENİ FİYAT LİSTESİ

Yapılan son fiyat güncellemesiyle birlikte Starbucks menüsündeki birçok ürünün etiketi yeniden değişti.

Güncellenen fiyatlara göre zincirin en uygun fiyatlı ürünü olan küçük boy filtre kahve, 110 TL’den 145 TL’yeyükseldi. Orta boy Americano’nun fiyatı ise 120 TL’den 150 TL’ye çıkarıldı. Süt bazlı kahvelerde de benzer artışlar yaşanırken, cappuccino 175 TL, cortado 180 TL oldu.

Türk çayı da zamdan nasibini aldı ve 75 TL olarak güncellendi.