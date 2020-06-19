Bisiklet alabilmek için ayakkabı boyayan 11 yaşındaki Özcan'ın hayalini Ramazan öğretmen gerçeğe dönüştürdü.

Diyarbakır’da yaşayan ve bisiklet alabilmek için ayakkabı boyayan 11 yaşındaki Özcan K.'nin hayalini, öğretmen Ramazan Mervan Kurt gerçekleştirdi.

Küçük çocuğun isteğini yerine getirmek için harekete geçen öğretmen, yardımseverlerin de desteği ile bisiklet alarak Özcan'ın evinin yolunu tuttu.

BİSİKLETİ BAŞUCUNA BIRAKTI

Özcan uyurken bisikleti başucuna bırakan Ramazan öğretmen, çocuğa rüya gibi bir sürpriz yaptı. Uykudan uyandığında bisikleti karşısında gören Özcan K., gözlerine inanamadı.

Hemen bisiklete koşan küçük çocuk bisiklete dokunarak "İnanamıyorum" diye tepki gösterdi.

Diyarbakır'da bisiklet isteyen çocuğun hayali gerçek oldu

"ÇOCUK DÜNYANIN EN GÜZEL SAHNESİDİR"

Ramazan Mervan Kurt, bu anları sosyal medya hesabından “Çocuk, dünyanın en güzel sahnesidir ve izledikçe duymadığın, doyamayacağın en sahici sahnesidir" notuyla paylaştı.