Diyarbakır'da cezaevi firarisini akrabaları polisin elinden kaçırmaya çalıştı

DHA
Diyarbakır'da polise mukavemet..
Sur ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, kimlik kontrolünü yaptıkları M.A.’nın hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirledi.
FİRARİYİ AKRABALARI POLİSTEN KAÇIRMAYA ÇALIŞTI
Şüpheliyi gözaltına almaya çalışan polisi, M.A.’nın akrabaları engellemeye çalıştı.
2 POLİS HAFİF YARALI
2 polisin hafif yaralandığı olayda, havaya ateş edilerek grup dağıtıldı.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Gözaltına alınan M.A.’nın ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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