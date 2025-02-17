Diyarbakır'da düğün salonu önünde silahlı ve bıçaklı kavga
İHA

Diyarbakır'da düğünde kan aktı..

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Kamışlo Bulvarı'nda bir düğün salonuna gelen davetliler arasında salonun önünde belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

BIÇAK VE SİLAHLA SALDIRDILAR

Grup birbirine bıçak ve silahla saldırdı. Kavgada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, yakınları tarafından araçla kentteki hastanelere götürüldü.

Polis, olayla ilgi inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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