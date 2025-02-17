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Diyarbakır'da düğün salonu önünde silahlı ve bıçaklı kavga

Diyarbakır'da düğün salonu önünde silahlı ve bıçaklı kavga Bağlar ilçesinde bir düğün salonu önünde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.