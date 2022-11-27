Diyarbakır'da durdurulan otomobilde bir kişinin üzerinden kopya düzeneği çıktı
- 27.11.2022 - 19:52
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri tarafından cadde üzerinde uygulama yapıldı. Bir otomobil şüphe üzerine durduruldu.
Polis, otomobilden indirdiği 4 kişinin üst aramasını yaptı.
Kopya düzeneği yakalandı
Bir kişinin üzerinde düzenek olduğunu fark eden ekipler, detaylı aramada gömleğin iç kısmında ses dinleme aparatı, iç çamaşırında ise cep bulurken, ayrıca küçük piller ve wifi internet hattı ele geçirildi.
4 şüpheli gözaltına alındı
Ekipler, otomobilde bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Hangi sınava girdiği araştırılıyor
DHA'nın haberine göre, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, üzerinden kopya düzeneği çıkan şüphelinin, hangi sınava girdiğinin ve joker olup olmadığının belirlenmesine çalışılıyor.