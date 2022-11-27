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    Diyarbakır'da durdurulan otomobilde bir kişinin üzerinden kopya düzeneği çıktı

    Diyarnakır'da şok uygulama yapan motosikletli yunus timleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bulunan bir kişinin üzerinde yaptıkları aramada kopya düzeneği buldu.
    • 27.11.2022 - 19:52
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    Diyarbakır'da durdurulan otomobilde bir kişinin üzerinden kopya düzeneği çıktı

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri tarafından cadde üzerinde uygulama yapıldı. Bir otomobil şüphe üzerine durduruldu.

    Polis, otomobilden indirdiği 4 kişinin üst aramasını yaptı.

    Kopya düzeneği yakalandı

    Bir kişinin üzerinde düzenek olduğunu fark eden ekipler, detaylı aramada gömleğin iç kısmında ses dinleme aparatı, iç çamaşırında ise cep bulurken, ayrıca küçük piller ve wifi internet hattı ele geçirildi.

    4 şüpheli gözaltına alındı

    Ekipler, otomobilde bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

    Hangi sınava girdiği araştırılıyor

    DHA'nın haberine göre, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, üzerinden kopya düzeneği çıkan şüphelinin, hangi sınava girdiğinin ve joker olup olmadığının belirlenmesine çalışılıyor.

    Diyarbakır da durdurulan otomobilde bir kişinin üzerinden kopya düzeneği çıktı #1

    Diyarbakır da durdurulan otomobilde bir kişinin üzerinden kopya düzeneği çıktı #2

    Diyarbakır da durdurulan otomobilde bir kişinin üzerinden kopya düzeneği çıktı #3

    Diyarbakır da durdurulan otomobilde bir kişinin üzerinden kopya düzeneği çıktı #4

    Diyarbakır da durdurulan otomobilde bir kişinin üzerinden kopya düzeneği çıktı #5

    Diyarbakır da durdurulan otomobilde bir kişinin üzerinden kopya düzeneği çıktı #6

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