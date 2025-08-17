Diyarbakır'da evin balkonu çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı

Diyarbakır'da Kayapınar ilçesinde Gögüzeli Mahahallesi'nde iki katlı müstakil evin balkonu çöktü.

SONRADAN YAPILAN BALKON ÇÖKTÜ

Balkonun altında ve üstünde bulunanlar, beton bloğun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2'si çocuk 5 kişi, vatandaşlar ve ekipler tarafından enkaz altından çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ali Zencir adlı mahalle sakini, balkonun sonradan ek yapıldığını söyledi. Anne ve baba üstünde oturduğu sırada balkonun çöktüğünü belirten Zencir, "Çocuklar önce çıkartıldı. Aile vardı, onlar ekipler tarafından çıkartıldı. Çok şükür durumları iyi. Balkon sonradan yapıldı, geçiş yok. Demirler de zayıftı" dedi.