Diyarbakır'da evlenen çift, düğünde pasta yerine burma kadayıf kesti

AA

Diyarbakır'da Sude Bucak ve Furkan Altunhan çifti, merkez Bağlar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen düğün töreninde mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.

Nikah merasiminde çiftin şahitliğini, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve 10 iş adamı yaptı.

Vali Zorluoğlu, çifte mutluluklar dileyerek, "Yüce Allah, hem sizler hem aileleriniz hem de milletimiz için hayırlı evlatlar nasip etsin." dedi.

DÜĞÜN PASTASI YERİNE BURMA KADAYIF

Evlilik cüzdanını genç çifte veren AK Parti Milletvekili Ensarioğlu da gençlere mutluluklar diledi.

Nikahın ardından salona alışılagelmiş düğün pastası yerine 21 kattan oluşan kentin geleneksel, tescilli tatlısı burma kadayıf getirildi.

Üzeri cevizle süslenen kadayıfı şerbet döküp kesen çift, daha sonra birbirlerine ikram etti.

Damadın babası Murat Altunhan, gazetecilere, kentte burma kadayıf üretimi yapan bir firmanın sahibi olduğunu söyledi.

DİYARBAKIR'IN PLAKASINI BAZ ALARAK 21 KAT KADAYIF HAZIRLADIK

Ailesinin beş kuşaktır kadayıf üretimini yaptığını belirten Altunhan, oğlunun bu mutlu günü için pasta yerine Diyarbakır'ın burma kadayıfını hazırladığını anlattı.

Altunhan, "Büyük oğlumu evlendirdiğimde de yine kadayıf hazırlamıştım. Diyarbakır'ın plakasını baz alarak 21 kat kadayıf hazırladık. Böylelikle hem misafirlerimizin ağzını tatlandırdık hem de burma kadayıfımızı tanıttık. Konuklara da sürpriz oldu." dedi.

Daha sonra kadayıf davetlilere ikram edildi.