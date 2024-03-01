Diyarbakır'da iki muhtar adayı düğünde karşılaştı! Ortalık savaş alanına döndü

Seçime sayılı günler kala yurt genelinde heyecan arttı..
Adaylar çalışmalarını tüm hızıyla devam ederken, Diyarbakır'da iki muhtar adayının karşı karşıya gelmesi gerginlik yarattı.
Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana gelen olayda, isimleri öğrenilemeyen akraba iki muhtar adayı ve aile bireyleri bir yakınlarının düğününde bir araya geldi.
Adaylık husumet yarattı, iki aile birbirine girdi
Muhtar adaylığı nedeniyle aralarında husumet oluşan aile bireyleri takı töreni sırasında tartıştı. Bazı davetlilerin de araya girdiği sözlü tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Davetliler baygınlık geçirdi
Yaşanan arbede sırasında bazı davetliler baygınlık geçirdi.
Polis ayırdı
Düğün salonunda çalışanların yanı sıra ihbar üzerine olay yerine gelen polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.
Kavga nedeniyle davetliler salonu terk edince düğün de sona erdi. Damat ve gelin takı töreninin ardından güvenlik önlemlerinin alındığı salondan ayrıldı.
Polisin düğün salonu önünde bekleyişi sürerken, baygınlık geçiren kişilere de sağlık görevlileri müdahale etti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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