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Diyarbakır'da iki muhtar adayı düğünde karşılaştı! Ortalık savaş alanına döndü

Diyarbakır'da iki muhtar adayı düğünde karşılaştı! Ortalık savaş alanına döndü Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda karşılaşan akraba olan iki muhtar adayının yakınlarının tartışması kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bazı davetlilerin baygınlık geçirirken, kavga düğün salonu çalışanları ve polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.