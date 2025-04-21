Diyarbakır'da kavgadan kaçarken otomobille köprüden düştü

DHA

Diyarbakır'da feci kaza..

Akşam saatlerinde Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, dün arazide hayvanlarını otlatan çoban, kendisine saldırmaya çalışan köpeği uzaklaştırdıktan sonra sahibiyle tartışma yaşadı.

Ardından çobanın yakınları ile köpeğin sahibinin yakınları arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyümeden sonlandı.

Bugün de akşam saatlerinde Geyiktepe yolunda çobanın kuzeni M.K. ile karşı taraf arasında tartışma yaşandı.

Darbedilen M.K., kendisini kovalayanlardan 34 GMJ 07 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.

KAÇARKEN KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

Köprüye geldiğinde kontrolü kaybeden M.K., korkulukları kıran otomobiliyle yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Otomobil yan yatarken, M.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.