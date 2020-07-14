Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı kararı

Diyarbakır'da, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütünün talimatları doğrultusunda bazı derneklerin bünyesinde örgütsel faaliyet yürüttüklerine dair bilgi elde edilen ve bu yönde haklarında tanık beyanları bulunan şüphelilerin kent ve bölgede gerçekleştirdikleri eylem ve faaliyetlerin deşifresine yönelik operasyon başlatıldı.

NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 şüpheliye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski DBP'li Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ve HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 23 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.