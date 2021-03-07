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    Diyarbakır'da kısıtlamasız ilk pazar hareketliliği

    Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı Diyarbakır'da, ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı.
    • AA
    • 07.03.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 07.03.2021 - 17:41
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    Diyarbakır'da kısıtlamasız ilk pazar hareketliliği

    Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı.

    SOKAKLAR DOLDU

    Hafta sonu kısıtlamanın uygulanmadığı kentte, havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, piknik alanları ve tarihi mekanlar başta olmak üzere sokakları doldurdu.

    Diyarbakır'da kısıtlamasız ilk pazar hareketliliği VİDEO

    Diyarbakır da kısıtlamasız ilk pazar hareketliliği #1

    KAHVE VE ÇAY BAHÇELERİNDE KALABALIK

    Tarihi Sur ilçesindeki İçkale, Ulu Cami, Hazreti Süleyman Camii, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Millet Bahçesi Hasan Paşa Hanı ile merkez Yenişehir ilçesindeki Ongözlü Köprü'deki kafe ve çay bahçelerinde kalabalık yaşandı.

    Diyarbakır da kısıtlamasız ilk pazar hareketliliği #2

    PİKNİK YAPTILAR

    Ayrıca, kilimlerini ve piknik malzemelerini alan birçok Diyarbakırlı da Nevroz Park mesire alanına akın etti.

    Diyarbakır da kısıtlamasız ilk pazar hareketliliği #3

    Diyarbakır da kısıtlamasız ilk pazar hareketliliği #4

    ANONSLARA RAĞMEN MASKE KURALINA UYULMADI

    Kent trafiğinde de yer yer sıkışmalar yaşanırken belediyelere ve polise ait araçlardan sık sık maske ve mesafe kuralına uyulmasına yönelik anonslar yapıldı. Uyarılara rağmen birçok vatandaşın da maske kuralına uymadığı görüldü.

    Diyarbakır da kısıtlamasız ilk pazar hareketliliği #5

    Diyarbakır da kısıtlamasız ilk pazar hareketliliği #6

    Diyarbakır da kısıtlamasız ilk pazar hareketliliği #7

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