Diyarbakır'da liseli 3 kız okul çıkışı arkadaşlarını sokak ortasında dövdü

DHA

Akran zorbalığının son örneği Diyarbakır'da ortaya çıktı..

Öğle saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan Fatih Anadolu Lisesi’nde eğitim gören ve isimleri öğrenilemeyen 3 kız öğrenci, okul çıkışı yaşıtları olan K.K. isimli kız öğrenciyi, okula 200 metre mesafedeki bir ara sokağa götürdü.

ARKADAŞLARINI DARBETTİ

Taraflar arasındaki tartışmanın ardından öğrencilerden 2'si, K.K.'yı darbetti. Diğer kız öğrenci ise akran zorbalığı yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

K.K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

K.K. tedavisinin ardından şikayetçi olurken, kaçan öğrencilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.