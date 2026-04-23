Diyarbakır'da minik hastalara 23 Nisan sürprizi

Sağlık sorunları nedeniyle bayramı hastanede geçirmek zorunda kalan çocuklar için Diyarbakır’da anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan programda, minik hastalar hem eğlendi hem de moral buldu.

HASTANE KORİDORLARI, BAYRAM ALANINA DÖNÜŞTÜ

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikler, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dağkapı Çocuk Hastanesi’nde düzenlendi. Yatarak tedavi gören ve acil servise başvuran çocuklar için hazırlanan program, hastane ortamını adeta bayram alanına çevirdi.

GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLERDEN DESTEK

Etkinlikte, Dicle Genç Yeryüzü Doktorları bünyesindeki tıp öğrencileri de aktif rol aldı. Palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve pasta kesimi gibi aktivitelerle çocuklara unutulmaz anlar yaşatıldı.

Program kapsamında minik hastalara çeşitli hediyeler dağıtılırken, çocukların yüzlerindeki mutluluk etkinliğin en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

BAŞHEKİMDEN ANLAMLI MESAJ

Etkinliğe katılan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, çocukların bayramını kutlayarak servisleri tek tek gezdi. Odasından çıkamayan çocukları da ziyaret eden Asiltürk, “Çocuklarımızın bu özel günü neşeyle hatırlamalarını istiyoruz. Onların bir tebessümü bizim için en büyük mutluluk” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, tedavi süreçlerine rağmen çocukların bayram sevincini yaşamalarını sağlarken, sağlık çalışanları ve gönüllüler tarafından büyük ilgiyle gerçekleştirildi.