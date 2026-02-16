Abone ol: Google News

Türkiye'de en çok değiştirilen soyadları belli oldu: Listenin başında o soyadı var

Türkiye'de birçok vatandaş soyadlarını değiştirmek için düğmeye bastı. Türkiye’de en çok değiştirilen soyadları belli oldu. Bakın listede hangi soyadları var…

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 16.02.2026 15:48
Türkiye'de en çok değiştirilen soyadları belli oldu: Listenin başında o soyadı var
  • Türkiye'de argo çağrışım ve gülünç anlam taşıyan soyadları, özellikle e-Devlet kolaylıklarıyla, birçok kişi tarafından değiştirildi.
  • Başvurular yazım hatası ve genel ahlaka uygunsuzluk gerekçesiyle yapıldı.
  • En çok değiştirilen soyadları arasında "Top", "Koyun" ve "Satılmış" gibi isimler yer alıyor.

Bir ömür boyu taşınan ancak sosyal hayatta özgüveni zedeleyen, okulda veya iş yerinde alay konusu olan soyisimler tarih oluyor.

Son veriler, binlerce vatandaşın argo çağrışım ve gülünç anlam taşıyan soyadlarından kurtulmak için harekete geçtiğini gösterdi.

Yazım hatası veya genel ahlaka uygunsuzluk gibi gerekçelerle yapılan başvurular, e-Devlet üzerinden sağlanan kolaylıklarla birlikte binlerce kişinin kimlik kartını yenilemesini sağladı.

Peki, Türkiye'de en çok değiştirilen soyadları neler oldu?

EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN SOYADLARI

1) Top

2) Koyun

3) Satılmış

4) Coşkun

5) Çakal

6) Deli

7) Karabaş

8) Çürük

9) Çıplak

10) Kör

İç Haber Haberleri