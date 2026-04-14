Diyarbakır'da otomobil kaldırımdaki çocuklara çarptı

Diyarbakır'da otomobilin kaldırımdaki 2 çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan çocuklardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Diyarbakır'da Ergani ilçe merkezinde sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Ali K. ile Ceren Ü.'ye çarptı.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
DURUMU CİDDİ
Ali K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)