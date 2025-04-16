Diyarbakır’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

İHA

Diyarbakır’da gece saatlerinde Bağlar ilçesi Ali Pınar Mahallesi Mervani Caddesi’nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DBB 279 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Metrelerce yükseklikten düşen otomobili gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölen kişinin cenazesi, ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.