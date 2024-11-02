Diyarbakır’da otomobilin çarptığı yaya feci şekilde can verdi

İHA
Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi yeni toplu konutlar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, E.T. idaresindeki 34 VOV 84 plakalı otomobil çarptı.
FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde vücüdu ikiye bölünen yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemeleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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