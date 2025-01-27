Diyarbakır’da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

DHA
Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi sürüyor.
Türkiye sınırları içerisinde eylem yapamaz hale getirilen PKK terör örgütünün malzeme ve silah depoladığı alanlar da tek tek ortaya çıkartılıyor.
DİYARBAKIR KIRSALINDA OPERASYON
Bu kapsamda Diyarbakır'da operasyon vardı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmanın ardından Lice ilçesi Dibek Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.
SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda toprağa gömülü PKK’lı teröristlere ait 2 jelikan bidon içerisinde 2 uzun namlulu tüfek ve 2 şarjör, 700 mermi bulundu.
17 ÇİFT AYAKKABI
Toprak altından ayrıca 17 çift ayakkabı, 17 şarjör kütüklüğü, 3 palaska ve 1 siyah el çantası ele geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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