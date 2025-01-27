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Diyarbakır’da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır’da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi Lice'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK’lı teröristlere ait toprağa gömülü silah ve mühimmat ve giyim malzemesi ele geçirildi.