Diyarbakır'da PKK'ya ait sığınak bulundu

Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 sığınakta, yaşam ve ilk yardım malzemeleri ele geçirildi.

Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar başarıyla devam ediyor.

Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akçabudak ve Konuk köyleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Ünver İstihbarata Dayalı Nokta Operasyonu" tamamlandı.

İKİ SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Operasyonda, Akçabudak köyü kırsalında toprak altına kazılarak yapılmış girişinde tahtadan kapağı olan sığınak ile Konuklu köyü kırsalında toprak altına yapılmış, tabanı halı ve duvarları naylonla kaplı sığınak kullanılamaz hale getirildi.

YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Sığınaklar ve sığınak çevresinde toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde teröristlerce, el yapımı patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan 9 elektrikli fünye, 250 pil, avometre, 4'lü pil bloğu, 15 metre elektrik kablosu, 6 tüp ile 3 terörist kıyafeti, kamuflaj, 2 sırt çantası, 500 kilogram gıda malzemesi, yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve özellikle yaralı teröristlere ilk yardım amacıyla kullanılan çok sayıda tıbbi malzeme bulundu.

Ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğerleri ise imha edildi.